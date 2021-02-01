Предлагаем услуги профессиональной студии звукозаписи в Киеве. Песня «под ключ», сведение, мастеринг, аранжировка, запись и обработка вокала. Полный комплекс услуг по доступным ценам. Профессиональная студия звукозаписи в Киеве. Студия звукозаписи STUDIO MASTER – современная мастерская звука, помогающая в создании музыкальных шедевров. Здесь ваше творчество обретет новую форму, наполнится смыслом и подарит вдохновение. Мы поможем заявить о себе на весь мир, но если такой цели не стоит, то просто подарить незабываемые эмоции себе или своим близким, сделать шаг на пути к самореализации и исполнить свою мечту. К тому же, это прекрасная возможность увидеть «кухню» создания хитов изнутри. STUDIO MASTER – качество в каждом звуке! Каждый человек, чья профессиональная деятельность напрямую связана с музыкой, знает, что без качественно записанного музыкального контента сделать себе «имя» очень сложно. Это как портфолио для модели. Для сотрудничества с организаторами концертов или фестивалей, продюсерами или менеджерами обязательно потребуется предоставить как минимум один трек для ознакомления с вашим творчеством. Вот тут и потребуются услуги звукозаписывающей студии STUDIO MASTER. Мы записываем как демо версии песен, так и полноформатные альбомы одного или нескольких исполнителей на высоком профессиональном уровне. Для записи музыкальных треков мы используем современное оборудование, которое помогает создавать настоящие хиты. Мы тщательно следим за новинками звукоиндустрии, стараясь идти в ногу со временем. Это позволяет добиваться с каждым разом все лучшего и лучшего звучания. Команда профессионалов – квалифицированных звуокрежиссеров, аранжировщиков и музыкантов – заставят взглянуть на ваше творчество по-новому, подарив незабываемый опыт.