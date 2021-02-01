Константин Тетруев - основатель студии звукозаписи - STUDIO MASTER с 2000 года. Автор - исполнитель, композитор, аранжировщик, музыкант, саунд - продюсер, инженер сведения и звукозаписи, клипмейкер.
Награждён Орденом Георгия Победоносца 2 степени за весомый вклад в возрождение духовности и патриотического воспитания молодежи в Украине.
СЕРГЕЙ ЦУРКАН
Сергей Цуркан - Заслуженный артист эстрады Украины. Автор - исполнитель, композитор, поэт, аранжировщик, мульти инструменталист: вокал, бас гитара, барабаны, гитара, аккордеон, цимбалы, Украинская сопилка, клавишные, хармоника.
МАКСИМ ЦУРКАН
Максим Цуркан - битмейкер, звукорежиссер, музыкант, композитор и аранжировщик современного и модного звучания. От танцевального до качающего. Хотите современный звук? тогда Вам к нам!
АЛЕКСАНДР ВОЙТКО
Александр Войтко - гитарист, автор - исполнитель, композитор, поэт, аранжировщик, звукорежиссер. В 1993 году стал лауреатом фестиваля «Червона Рута» в жанре «Авторская песня». Его песни - в репертуаре многих певцов, среди которых Лери Винн, Ирина Шинкарук, Виктор Павлик и другие...
АЛЕКСАНДР ВИЛКОВ
Александр Вилков - актер театра и кино. Заслуженный артист Украины. С 1991 года актер Киевского еврейского театра "Мазлтов". С 1999 года - актер Киевского ТЮЗа на Липках. Выступал как кинокаскадер. Бриллиантовый голос Украины, узнаваемым дикторский голос в стране. Реклама, Озвучка, Дубляж, Игры, Презентации, IVR, Аудиокниги. Озвучивал такие игры как "Сталкер" и "Метро".
ОЛЬГА МИЛЛЕР
Песни на стихи Ольги Миллер. Творческий человек в нашей команде. Поэтесса, пишет стихотворения и тексты к песням, филолог, преподаватель английского языка, украинского языка и литературы.
Предлагаем услуги профессиональной студии звукозаписи в Киеве. Песня «под ключ», сведение, мастеринг, аранжировка, запись и обработка вокала. Полный комплекс услуг по доступным ценам. Профессиональная студия звукозаписи в Киеве. Студия звукозаписи STUDIO MASTER – современная мастерская звука, помогающая в создании музыкальных шедевров. Здесь ваше творчество обретет новую форму, наполнится смыслом и подарит вдохновение. Мы поможем заявить о себе на весь мир, но если такой цели не стоит, то просто подарить незабываемые эмоции себе или своим близким, сделать шаг на пути к самореализации и исполнить свою мечту. К тому же, это прекрасная возможность увидеть «кухню» создания хитов изнутри. STUDIO MASTER – качество в каждом звуке! Каждый человек, чья профессиональная деятельность напрямую связана с музыкой, знает, что без качественно записанного музыкального контента сделать себе «имя» очень сложно. Это как портфолио для модели. Для сотрудничества с организаторами концертов или фестивалей, продюсерами или менеджерами обязательно потребуется предоставить как минимум один трек для ознакомления с вашим творчеством. Вот тут и потребуются услуги звукозаписывающей студии STUDIO MASTER. Мы записываем как демо версии песен, так и полноформатные альбомы одного или нескольких исполнителей на высоком профессиональном уровне. Для записи музыкальных треков мы используем современное оборудование, которое помогает создавать настоящие хиты. Мы тщательно следим за новинками звукоиндустрии, стараясь идти в ногу со временем. Это позволяет добиваться с каждым разом все лучшего и лучшего звучания. Команда профессионалов – квалифицированных звуокрежиссеров, аранжировщиков и музыкантов – заставят взглянуть на ваше творчество по-новому, подарив незабываемый опыт.