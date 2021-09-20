Запись вокала производится с использованием современного звукозаписывающего оборудования с применением самых продвинутых технологий работы со звуком. У наших мастеров за плечами тысячи минут записанных песен, услышать которые вы можете в разделе «Портфолио». Здесь же вы можете сравнить звучание до и после мастеринга, придающего звуку мощи, динамики, глубины и цельности восприятия. «Песня в подарок» – еще одна уникальная услуга от нашей студии. Если ваша душа поет, вы пишете стихи, но не знаете, как сделать, чтобы эту песню услышали, мы вам в этом поможем. Наши музыканты создадут уникальное и неповторимое музыкальное сопровождение, аранжировку к мелодии, чтобы она зазвучала всеми красками ваших эмоций, или же помогут сочинить cover версию любимой вами песни. На этом тема подарков еще не закрыта. Для любителей дарить своим близким незабываемые эмоции, мы подготовили специальное предложение Подарочный сертификат на услуги звукозаписывающей студии в Киеве STUDIO MASTER! Такой сюрприз запомнится надолго! Каждый наш гость в качестве дополнительной услуги может заказать фото- и видеосъемку в студии, а также создать свой собственный клип на песню. Это отличная возможность посмотреть на себя со стороны, открыть в себе новые таланты и дополнить свое портфолио красивыми и эмоциональными кадрами. Съемка ведется профессиональными операторами, которые выполняют постобработку фото и монтаж видео. Чтобы познакомиться с нашей командой, попробовать себя в работе со звуками, убедиться в качестве нашего сервиса, приходите в студию STUDIO MASTER в Киеве. Окунитесь в мир гармонии звуков!