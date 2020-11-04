УСЛУГИ КУРЬЕРА - 80 грн.

Предлагаем услуги нашего курьера, который приедет к Вам и доставит Ваш материал к нам в студию для оцифровки. После оцифровки он доставит Вам обратно Ваши кассеты и оцифрованный материал на Ваших носителях.