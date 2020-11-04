STUDIO MASTER

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ОЦИФРОВКА ВИДЕОКАССЕТ

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Оцифровка видеокассет

Предлагаем Вам сохранить незабываемые моменты из Вашей жизни на долгие года.

Наша студия занимается оцифровкой разных старых видео записей на кассетах в формате: * VHS * mini VHS * Mini DV * 8mm, которые можно сохранить на современных цифровых носителях.

Мы работаем на современном - профессиональном оборудовании. Благодаря этому Вы получаете от нашей студии качественный продукт из Вашего материала.

Чем дольше Вы храните свои старые видео кассеты, тем больше они стареют и портятся (размагничиваются).

Не упустите возможность дать новую жизнь дорогим сердцу воспоминаниям!!!

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РАСЦЕНКИ

Стоимость оцифровки видеокассет 80 грн / 60 минут. Минимальный заказ услуги оцифровки видео 60 минут, меньшее время оцифровки так же считается как 60 минут. Мы принимаем наличный расчет и переводы на карту.

УСЛУГИ КУРЬЕРА - 80 грн.

Предлагаем услуги нашего курьера, который приедет к Вам и доставит Ваш материал к нам в студию для оцифровки. После оцифровки он доставит Вам обратно Ваши кассеты и оцифрованный материал на Ваших носителях.

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(093) 652-16-35
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Мы находимся по адресу:
г.Киев, Печерский р-он, метро Кловская,
пер. Костя Гордиенко 8.
Часы работы: 10:00 — 19:00

Константин

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