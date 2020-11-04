STUDIO MASTER
ОЦИФРОВКА ВИДЕОКАССЕТ
Оцифровка видеокассет
Предлагаем Вам сохранить незабываемые моменты из Вашей жизни на долгие года.
Наша студия занимается оцифровкой разных старых видео записей на кассетах в формате: * VHS * mini VHS * Mini DV * 8mm, которые можно сохранить на современных цифровых носителях.
Мы работаем на современном - профессиональном оборудовании. Благодаря этому Вы получаете от нашей студии качественный продукт из Вашего материала.
Чем дольше Вы храните свои старые видео кассеты, тем больше они стареют и портятся (размагничиваются).
Не упустите возможность дать новую жизнь дорогим сердцу воспоминаниям!!!
Мы находимся по адресу:
г.Киев, Печерский р-он, метро Кловская,
пер. Костя Гордиенко 8.
Часы работы: 10:00 — 19:00